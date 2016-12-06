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6 декабря 2016 г.

Куда идут деньги от платных парковок в Ставрополе

Городские парковки Ставрополя

Куда уходят деньги от платных парковок в Ставрополя, выясняли депутаты краевой Думы на своем еженедельном рабочем совещании. Как прозвучало, пока что эти сборы на доходах бюджета никак не отражаются. Фирма — владелец парковок зарегистрирована в Краснодаре, а значит по закону и все налоговые отчисления производятся там, а не в Ставрополе. Депутат Валерий Черницов рассказал, что после того, как народные избранники проявили интерес к этой теме, на чеках оплаты за парковку появилась надпись: «плата за пользование парковкой поступает в бюджет города Ставрополя». Депутаты приняли решение разобраться со всеми фактами.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161206/kuda_idut_dengi_ot_platnykh_parkovok_v_stavropole_98573.html
Фотография к статье Куда идут деньги от платных парковок в Ставрополе
Городские парковки Ставрополя
Городские парковки Ставрополя
Фото: parkingstav.ru
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