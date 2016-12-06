Как подтвердить инвалидность? / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

– Объясните, пожалуйста, какие документы требуется представить в бюро медико-социальной экспертизы для подтверждения причин инвалидности?

– Порядок проведения медико-социальной экспертизы определен Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства РФ. Перечень причин инвалидности достаточно велик. Это могут быть общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, военная травма, заболевание, полученное в период военной службы, и еще целый ряд причин.

В целях единообразного применения формулировок причин инвалидности учреждениями МСЭ в зависимости от обстоятельств наступления инвалидности, от которых зависит уровень пенсионного обеспечения инвалида, выплата компенсаций и предоставление различных льгот, в 2003 году утверждено разъяснение Минтруда России.

Всем обращающимся в бюро МСЭ необходимо знать, что к заявлению о проведении медико-социальной экспертизы кроме направления медицинской организации государственной формы № 088/у-06 необходимо обязательно приложить правоустанавливающий документ. Например:

– для пострадавших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания – акт расследования несчастного случая или акт о случае профессионального заболевания;

– для бывших военно-служащих – свидетельство о болезни или иной военно-медицинский документ, определяющий причинную связь возникшей инвалидности с увечьем, заболеванием или травмой, полученными в период военной службы;

– для пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф или воздействий – соответствующее заключение межведомственного экспертного совета.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России

http://www.stapravda.ru/20161206/kak_podtverdit_invalidnost_98545.html