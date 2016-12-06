Индекс потребительских цен в ноябре составил 100,8%

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском крае в ноябре текущего года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,8%, сообщает Ставропольстат. По данным ведомства наибольший рост цен заметен на плодоовощную продукцию (на 8,4%) и яйца (на 7,7%). Среди овощей антилидеры свежие огурцы и помидоры (они подорожали в 1,7 и 1,6 раза соответственно). Орехи стали дороже на 6,9%, чем в октябре, лук репчатый на 6,4%, картофель на 3,6%.

Не отстают и переработанные продукты питания: цена на консервы фруктово-ягодные подросла на 5,0%, молоко питьевое и молочные напитки стали дороже на 2,9%, масло и жиры – на 2,7%, алкогольные напитки – на 1,1%.

Но есть и хорошие новости! Одновременно снижение цен зафиксировано на фрукты и цитрусовые на 3,5% (в основном за счет значительного снижения цен на лимоны и апельсины на 26% и 16,4%, соответственно), крупы и бобовые – на 3,3%, сахар – на 2,6%, филе рыбное мороженое подешевело на 2,2%, макаронные и крупяные изделия – на 2,1%.

При этом стоимость минимальной «продуктовой корзины» в среднем по краю в конце ноября 2016 года составила в расчете на месяц 3367,26 рубля и возросла по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%, с уровнем на начало года – на 1,2%. а на услуги, оказываемые населению, снизился в среднем на 0,05%.

В группе непродовольственных товаров более всего подорожали ткани, нитки, обувь кожаная, текстильная и из искусственных материалов – на 5,8-2,2%. Трикотажные изделия, игрушки, одежда и белье стали дороже в среднем на 3,0-1,7%.

Но и тут есть чему порадоваться: цены на ковры и ковровые изделия снизились на 2,0%, стеклянная посуда стала дешевле – на 1,0%, чем в октябре, а фарфоро-фаянсовая посуда – на 0,7%. Резиновые сапоги и галоши, очевидно с первыми морозами, также подешевели на 0,8%.

В сфере услуг, оказываемых населению, цены росли на фоне повышения стоимости услуг воздушного транспорта (на 2,3%), услуг в сфере физической культуры и спорта (на 1,7%), фотоателье (на 1,3%), ремонта, пошива одежды и обуви (на 1,3%), связи (на 1,2%).

Зато дешевле на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем стали обходиться услуги страхования, на 3,0% – услуги организаций культуры, на 2,4% – услуги банков, на 1,0% – услуги в сфере зарубежного туризма. Отмечено также снижение цен на услуги железнодорожного транспорта в среднем на 2,0%. Наибольшее падение цены ставропольские статистики обнаружили на стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (на 4,2 процента).

http://www.stapravda.ru/20161206/indeks_potrebitelskikh_tsen_v_noyabre_sostavil_1008_98596.html