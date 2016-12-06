Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием граждан

Очередной личный прием граждан провел губернатор края Владимир Владимиров в региональной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

На встречу с губернатором удалось попасть пятерым посетителям.

В хуторе Нагорном Грачёвского района люди опасаются, что из-за наступивших холодов работы по водоснабжению их населенного пункта могут остановиться. На сегодня проложено 3,5 километра трубопровода из требующихся 4,8к илометров. Губернатор заверил хуторян, что будет сделано всё возможное для завершения работ до конца текущего года.

Посёлок Горный Петровского района давно нуждается в детском садике. Владимир Владимиров пообещал привлечь к решению этого вопроса Правительство края и администрацию муниципалитета.

В районе многоквартирных домов по улице Гоголя в Михайловске требуется обустроить детскую площадку. Глава региона заверил, что до 1 марта следующего года объект будет готов.

Дорожное покрытие по улице Васякина Ставрополя требует капитального ремонта. Губернатор пообещал, что возможность привести в порядок улицу будет найдена в следующем году. Конкурсные процедуры и работы по замене асфальта должны быть завершены до осени 2017 года.

Все озвученные во время приёма вопросы глава края взял под личный контроль.

http://www.stapravda.ru/20161206/gubernator_vladimir_vladimirov_provel_lichnyy_priem_grazhdan_98580.html