Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками
Подряд вничью во второй раз сыграл выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу ставропольский клуб «Динамо-Виктор». Воспитанникам Сергея Кленова снова не удалось обыграть своих соперников в Невинномысске. Накануне там была зафиксирована ничья 24:24 с волгоградским «Каустиком», теперь 29:29 с динамовцами Астрахани. Семь мячей в нашей команде провел Руслан Дашко, по шесть на счету Виталия Мазурова и Антона Отрезова.
Набрав 12 очков после 11 игр, ставропольцы поднялись с шестой на пятую позицию в турнире из 12 коллективов. 11 декабря наши ребята сыграют на выезде с командой «СГАУ-Саратов».
Фото с сайта minsport.ru