Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками

Подряд вничью во второй раз сыграл выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу ставропольский клуб «Динамо-Виктор». Воспитанникам Сергея Кленова снова не удалось обыграть своих соперников в Невинномысске. Накануне там была зафиксирована ничья 24:24 с волгоградским «Каустиком», теперь 29:29 с динамовцами Астрахани. Семь мячей в нашей команде провел Руслан Дашко, по шесть на счету Виталия Мазурова и Антона Отрезова.

Набрав 12 очков после 11 игр, ставропольцы поднялись с шестой на пятую позицию в турнире из 12 коллективов. 11 декабря наши ребята сыграют на выезде с командой «СГАУ-Саратов».

http://www.stapravda.ru/20161206/gandbolisty_dinamoviktor_stavropol_sygrali_vnichyu_s_astrakhansk_98592.html