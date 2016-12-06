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6 декабря 2016 г.

Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками

Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками

Подряд вничью во второй раз сыграл выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу ставропольский клуб «Динамо-Виктор». Воспитанникам Сергея Кленова снова не удалось обыграть своих соперников в Невинномысске. Накануне там была зафиксирована ничья 24:24 с волгоградским «Каустиком», теперь 29:29 с динамовцами Астрахани. Семь мячей в нашей команде провел Руслан Дашко, по шесть на счету Виталия Мазурова и Антона Отрезова.

Набрав 12 очков после 11 игр, ставропольцы поднялись с шестой на пятую позицию в турнире из 12 коллективов. 11 декабря наши ребята сыграют на выезде с командой «СГАУ-Саратов».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161206/gandbolisty_dinamoviktor_stavropol_sygrali_vnichyu_s_astrakhansk_98592.html
Фотография к статье Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками
Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками
Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с астраханскими одноклубниками
Фото с сайта minsport.ru
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