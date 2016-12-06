Епархиальные Рождественские чтения провели Ставрополе

В Думе Ставропольского края состоялась парламентская встреча с участниками VI Епархиальных Рождественских чтений «1917-2017: Уроки столетия». В ней приняли участие депутаты краевой Думы, члены правительства, духовенство, ректоры ставропольских вузов, представители казачества и общественных организаций.

Парламентскую встречу провёл Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

– Главный урок минувшего столетия – это объединение вокруг вечных человеческих ценностей. Человек и его жизнь всегда должны быть в центре внимания власти и общества, – отметил Митрополит.

Он также напомнил участникам встречи об основных вехах на пути духовного служения Русской православной церкви в Ставропольском крае за последние сто лет.

Участников Епархиальных Рождественских чтений приветствовал губернатор Владимир Владимиров.

– Уроки 1917 года забывать нельзя, чтобы не повторять ошибок прошлого. Есть мудрая мысль: революции задумывают идеалисты, реализуют фанатики, а их плодами пользуются подлецы. Сегодня России не нужны новые внутренние потрясения, и надо помнить, к чему они приводят, знать историю, делать из неё выводы и поступать по совести, – сказал глава края.

К участникам Епархиальных Рождественских чтений также обратился председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

В ходе встречи был затронут вопрос о расширении господдержки школ и детских садов, которые реализуют общую образовательную программу, совмещая ее с православным компонентом в учебном процессе. Как отметил Владимир Владимиров, возможности реализации этой инициативы будут рассмотрены в рамках бюджетного процесса 2017 года.

Отметим, что по информации регионального министерства образования и молодёжной политики, в настоящее время 7 православных школ и детских садов Ставрополья ежегодно получают краевые субвенции на реализацию государственного образовательного стандарта.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161206/eparkhialnye_rozhdestvenskie_chteniya_proveli_stavropole_98603.html