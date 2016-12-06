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6 декабря 2016 г.
Елка детства зажгла огни / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Ёлку детства зажгли в Ставропольском Дворце детского творчества

На площадке Ставропольского Дворца детского творчества впервые в городе зажглась Елка детства для воспитанников учреждений дополнительного образования.

Театрализованное представление, песни, игры на морозце, улыбки и веселый смех – мерзнуть было некогда. Более 150 детишек вместе со сказочными героями – Скоморохом, Снеговиком, Ледяным, Снегурочкой и, конечно же, главным повелителем зимы Дедом Морозом дружно шагнули навстречу приближающемуся Новому году.

По традиции кульминацией праздника стало зажжение огней на новогодней ели. Как по волшебству, на радость всем засверкала и заиграла красками зеленая красавица, а вместе с ней иллюминация Дворца. Еще одним подарком для ребят стало открытие городской новогодней почты Деда Мороза. Очередь выстроилась сразу, и неудивительно, ведь дети смогли первыми положить в почтовый ящик свои письма с самыми заветными желаниями.

Почта будет работать в Ставрополе до конца новогодних праздников, а самые необычные и интересные письма Дед Мороз зачитает в начале каждого музыкального представления «Волшебные валенки Деда Мороза», которые будут проводиться в ДДТ с 23 по 30 декабря.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161206/elku_detstva_zazhgli_v_stavropolskom_dvortse_detskogo_tvorchestv_98558.html
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