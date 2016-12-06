Эксперты-криминалисты провели экскурсию для ставропольских школьников

В рамках программы «Год эксперта» сотрудники экспертно-криминалистического центра провели экскурсию для школьников Ставрополя. Полицейские рассказали ребятам о видах исследований и продемонстрировали возможности современной экспертно-криминалистической техники, которая используется для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов и объектов на месте преступлений, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/ekspertykriminalisty_proveli_ekskursiyu_dlya_stavropolskikh_shko_98561.html