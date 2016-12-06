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6 декабря 2016 г.

Дорожный рабочий попал под колеса «Калины» в Ставропольском крае

На федеральной трассе «Кавказ» под колеса автомашины попал дорожный рабочий

5 декабря около 17 часов на 354-м километре федеральной трассы «Кавказ» (территория Минераловодского городского округа) водитель «Лады Калины» ехал с небезопасной скоростью и сбил пешехода – дорожного рабочего, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Рабочий, в одежде которого были световозвращающие элементы, шел в месте проведения дорожно-ремонтных работ, где скорость ограничена до 50 километров в час. Пострадавший – 19-летний житель республики Узбекистан с травмой головы госпитализирован.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/dorozhnyy_rabochiy_popal_pod_kolesa_kaliny_v_stavropolskom_krae_98590.html
Фотография к статье Дорожный рабочий попал под колеса «Калины» в Ставропольском крае
На федеральной трассе «Кавказ» под колеса автомашины попал дорожный рабочий
На федеральной трассе «Кавказ» под колеса автомашины попал дорожный рабочий
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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