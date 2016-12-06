Дорожный рабочий попал под колеса «Калины» в Ставропольском крае

5 декабря около 17 часов на 354-м километре федеральной трассы «Кавказ» (территория Минераловодского городского округа) водитель «Лады Калины» ехал с небезопасной скоростью и сбил пешехода – дорожного рабочего, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Рабочий, в одежде которого были световозвращающие элементы, шел в месте проведения дорожно-ремонтных работ, где скорость ограничена до 50 километров в час. Пострадавший – 19-летний житель республики Узбекистан с травмой головы госпитализирован.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/dorozhnyy_rabochiy_popal_pod_kolesa_kaliny_v_stavropolskom_krae_98590.html