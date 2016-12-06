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6 декабря 2016 г.
Бюджет не меняет ориентиры / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Бюджет Ставрополя на 2017 год принят

Депутаты Думы Ставрополя приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

И хотя в новый год Ставрополь вступает с предельным дефицитом, главный финансовый документ ориентирован на выполнение социальных обязательств. Более того, долю расходов социально-культурной сферы удалось довести до 73 процентов. Тем не менее городу пришлось все же пойти на сокращение объемов некоторых мер социальной поддержки, которые дублируются с выплатами, производимыми за счет средств федерального и краевого бюджетов. Но все основные льготы сохранены. В бюджете по-прежнему предусмотрены расходы на финансовое обеспечение затрат пассажирских автопредприятий и сохранены льготы для отдельных категорий граждан на проездные билеты длительного пользования. По-прежнему приоритетными остаются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов, малоимущих, семей с детьми-инвалидами, многодетных и неполных семей. В 2017 году запланировано осуществление единовременной выплаты на проведение ремонтных работ в домах ветеранов и приобретение технических средств реабилитации детям-инвалидам, а также ежемесячных денежных выплат семьям, воспитывающим детей, больных целиакией и сахарным диабетом. При этом предоставление отдельных льгот, которые попали под секвестирование, будет возобновлено при появлении свободных денежных средств.

 

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161206/byudzhet_stavropolya_na_2017_god_prinyat_98564.html
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