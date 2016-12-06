Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» на равных сыграли в Москве с командой МБА-2

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги «Ставропольчанка-СКФУ» провела две игры на выезде с идущей в турнире на третьем месте столичной командой «МБА-2». В первом поединке воспитанницы Евгения Алиева смогли переломить ход неудачно складывавшейся встречи и одержать викторию со счетом 70:64. Результативностью в нашей команде отличилась Галина Ляшенко, на счету которой 16 очков. В повторном матче южанки по всем статьям уступили хозяйкам паркета — 37:86.

Одержав шесть побед в 14 играх, «Ставропольчанка» расположилась на шестой строке таблицы турнира из десяти коллективов. 13 и 14 декабря наши девушки будут принимать самарскую команду «Политех СамГТУ».

http://www.stapravda.ru/20161206/basketbolistki_stavropolchankiskfu_na_ravnykh_sygrali_v_moskve_s_98593.html