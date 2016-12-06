Фотография к статье 16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
16 декабря при участии Фонда социальной поддержки населения СК в Ставрополе на площади Ленина пройдет большой праздник, посвященный приближающемуся Новому году. Организаторы приглашают присоединиться к веселью всех желающих: родителей и детей, бабушек и дедушек. Гостям обещают интересную программу с мастерскими, конкурсами и фотосессиями.
Праздник начнется в 16.30.