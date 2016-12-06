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6 декабря 2016 г.

16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза

16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза

16 декабря при участии Фонда социальной поддержки населения СК в Ставрополе на площади Ленина пройдет большой праздник, посвященный приближающемуся Новому году. Организаторы приглашают присоединиться к веселью всех желающих: родителей и детей, бабушек и дедушек. Гостям обещают интересную программу с мастерскими, конкурсами и фотосессиями.

Праздник начнется в 16.30.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/16_dekabrya_na_ploschadi_lenina_stavropoltsy_vstretyat_deda_moro_98601.html
Фотография к статье 16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
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