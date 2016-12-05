Жителя Пятигорска судят за распространение порнографии в Интернете

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего пятигорчанина , обвиняемого в публичной демонстрации порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей. В апреле он создал общедоступные группы в одной из социальных сетей, где размещал порнографические видеоролики. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе каревого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/zhitelya_pyatigorska_sudyat_za_rasprostranenie_pornografii_v_int_98530.html