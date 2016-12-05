ВТБ профинансировал фармацевтическую группу «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» на 5,4 млрд рублей

Банк ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 5,4 млрд рублей с одним из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов группой «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ», основным акционером которой является Александр Винокуров.

Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала, что позволит компании расширить ассортиментную матрицу более чем в два раза.

Условия кредитования соответствуют рыночным, при этом процентная ставка находится на уровне ниже средневзвешенной ставки текущего кредитного портфеля группы «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Поддержка фармацевтических производителей и дистрибьюторов является стратегически важным направлением деятельности банка. Финансируя деятельность таких компаний, ВТБ инвестирует в здоровье жителей России. Мы рассчитываем, что наше плодотворное сотрудничество с группой «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» будет продолжаться».

«Подписанное соглашение с банком ВТБ о предоставлении нового кредитного лимита в размере свыше 5 млрд рублей является еще одним важным шагом на нашем пути к возвращению в тройку лидеров фармдистрибуции», – комментирует президент «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» Сергей Пивень.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161205/vtb_profinansiroval_farmatsevticheskuyu_gruppu_sia_interneyshnl__98522.html