Предгорненский разбойник / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.
В Предгорном районе задержан подозреваемый в грабеже магазина
В Предгорном районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении разбоя. Угрожая пистолетом продавцу одного из круглосуточных магазинов станицы Ессентукской, злоумышленник похитил из кассы 5 тысяч рублей, после чего скрылся. Злоумышленник, 22-летний местный житель, задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/v_predgornom_rayone_zaderzhan_podozrevaemyy_v_grabezhe_magazina_98541.html
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