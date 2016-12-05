Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
5 декабря 2016 г.
Предгорненский разбойник / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

В Предгорном районе задержан подозреваемый в грабеже магазина

В Предгорном районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении разбоя. Угрожая пистолетом продавцу одного из круглосуточных магазинов станицы Ессентукской, злоумышленник похитил из кассы 5 тысяч рублей, после чего скрылся. Злоумышленник, 22-летний местный житель, задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/v_predgornom_rayone_zaderzhan_podozrevaemyy_v_grabezhe_magazina_98541.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Происшествия
Несовершеннолетний водитель стал виновником автоаварии в Кочубеевском районе
В Буденновском районе водитель, лишенный прав, наехал на стоящий «КамАЗ»
За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей
Двух насильников ищут в Ставрополе
Два человека погибли в ДТП на автодороге «Кавказ» в Андроповском районе
Предгорный район
В Предгорном районе задержан подозреваемый в грабеже магазина
Контрафактными товарами торговала предпринимательница на рынке в Предгорном районе
Уволенная девушка обвинила начальницу в разбое на Ставрополье
Интерактивные сказки показывают дошкольникам сотрудники ГИБДД
Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!