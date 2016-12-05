В Предгорном районе задержан подозреваемый в грабеже магазина

Предгорненский разбойник / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

В Предгорном районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении разбоя. Угрожая пистолетом продавцу одного из круглосуточных магазинов станицы Ессентукской, злоумышленник похитил из кассы 5 тысяч рублей, после чего скрылся. Злоумышленник, 22-летний местный житель, задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/v_predgornom_rayone_zaderzhan_podozrevaemyy_v_grabezhe_magazina_98541.html