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5 декабря 2016 г.

В Кисловодске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Кисловодске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

4 декабря в 17 часов 30 минут на проспекте Победы Кисловодска неизвестный водитель, предположительно на «УАЗе» зеленого цвета, не уступил дорогу пешеходу, пересекающему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник получил перелом руки. В настоящее время водителя и автомобиль, на котором было совершено ДТП, ищут, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/v_kislovodske_voditel_sbil_rebenka_na_peshekhodnom_perekhode_i_s_98546.html
Фотография к статье В Кисловодске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
В Кисловодске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
В Кисловодске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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