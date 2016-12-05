В Кисловодске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

4 декабря в 17 часов 30 минут на проспекте Победы Кисловодска неизвестный водитель, предположительно на «УАЗе» зеленого цвета, не уступил дорогу пешеходу, пересекающему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник получил перелом руки. В настоящее время водителя и автомобиль, на котором было совершено ДТП, ищут, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/v_kislovodske_voditel_sbil_rebenka_na_peshekhodnom_perekhode_i_s_98546.html