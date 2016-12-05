В День хоккея пять детских команд сразились на льду Невинномысска

По-спортивному решили отпраздновать в Невинномысске Всероссийский день хоккея. Здесь прошел хоккейный турнир среди детских команд (от десяти лет и младше). Баталии на льду вели пять сборных. Это хозяева соревнований – «Хаски», также клубы «Северские волки» (станица Северская, Краснодарский край), «Альбатрос» (Армавир), «Эрзи» (Назрань) и «Виктория» (Ставрополь).

О накале борьбы говорит такой факт – ни одна из множества игр не окончилась ничьей. Эффектные набросы на ворота, великолепные голы – было это и многое другое. Кто же стал победителем? Это гости, клуб «Северские волки». Они, образно говоря, буквально «порвали» всех своих соперников. И выиграли все четыре проведенные в ходе соревнований встречи.

Отметим, кроме прочего, прошедший праздник является поводом кратко оценить вектор развития хоккея на Ставрополье. Главный вывод следующий: там, где появляется соответствующая инфраструктура (ледовые дворцы, хоккейные клубы и т.д.), результат не заставляет себя ждать. Взять, к примеру, Невинномысск. Уже вскоре после ввода в строй Ледового дворца хоккей по факту стал в городе одним из приоритетных видов спорта. Наряду, кстати, с фигурным катанием.

Сотни ребят занимаются сегодня в отделении хоккея невинномысской ДЮСШ по зимним видам спорта. Благо, для юных хоккеистов, а также, что немаловажно, для болельщиков, созданы все условия. Ледовая арена, трибуны на 600 мест, отдельная трибуна с въездным пандусом для инвалидов, холл для посетителей с гардеробными, буфет, пункт проката, гардеробные для спортсменов с душевыми и санузлами, административные и служебные помещения, комментаторская, тренажерный зал – все это Ледовый дворец.

Не раз юные невинномысские хоккеисты становились победителями и призерами престижных турниров. Вот и по итогам завершившихся соревнований, посвященных Всероссийскому дню хоккея, невинномысские «Хаски» завоевали заслуженное «серебро».

Такой немаловажный факт – по мнению спортивных функционеров региона, вполне возможно, что через пять-семь лет, при сохранении нынешних темпов развития, хоккеисты Ставрополья будут входить в различные сборные России. Но для этого необходимо строительство новых ледовых площадок в дополнение к существующим в крае, создание школ олимпийского резерва по зимним видам спорта и т.д.

Отрадно, что появляются на Ставрополье новые, молодые команды. Так, в невинномысском турнире участвовал клуб из краевой столицы – «Виктория». Создана «Виктория» была всего несколько месяцев назад. Призовое место ребятам завоевать не удалось, но все у них еще впереди. Кстати, игроку команды Артему Яценко, который забросил шесть шайб, вручили приз лучшего снайпера турнира. По итогам спортивных баталий в Невинномысске также были определены лучшие игрок, бомбардир (гол плюс пас), защитник (им стал игрок «ХК «Хаски» Семен Погорелов). Ну а лучшим вратарем, что примечательно, стала девочка – Ника Ивина из клуба «Северские волки».

Завершился турнир, лучшим командам и игрокам вручены призы и ценные подарки, но с его величеством хоккеем не прощаются ни спортсмены, ни болельщики. Впереди – новые игры, новые победы.

http://www.stapravda.ru/20161205/v_den_khokkeya_pyat_detskikh_komand_srazilis_na_ldu_nevinnomyssk_98523.html