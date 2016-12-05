В Буденновском районе водитель, лишенный прав, наехал на стоящий «КамАЗ»

4 декабря около 04 часов 30 минут утра на 215-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21093» двигался с небезопасной скоростью и врезался в стоящий «КамАЗ» с прицепом, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель легкового авто, 29-летний житель Буденновска, госпитализирован с травмой живота. Выяснилось, что он менее месяца назад был лишен водительских прав за пьяное вождение.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/v_budennovskom_rayone_voditel_lishennyy_prav_naekhal_na_stoyasch_98552.html