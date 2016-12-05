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5 декабря 2016 г.

Уволенная девушка обвинила начальницу в разбое на Ставрополье

В Предгорном районе жительница одного из сел обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что в отношении нее совершила разбойное нападение знакомая со своим мужем, они забрали у нее мобильный телефон. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что заявление о преступлении является ложным. Таким образом девушка пыталась доставить неприятности своей бывшей начальнице, которая накануне ее уволила.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/uvolennaya_devushka_obvinila_nachalnitsu_v_razboe_na_stavropole_98534.html
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