Уволенная девушка обвинила начальницу в разбое на Ставрополье

В Предгорном районе жительница одного из сел обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что в отношении нее совершила разбойное нападение знакомая со своим мужем, они забрали у нее мобильный телефон. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что заявление о преступлении является ложным. Таким образом девушка пыталась доставить неприятности своей бывшей начальнице, которая накануне ее уволила.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/uvolennaya_devushka_obvinila_nachalnitsu_v_razboe_na_stavropole_98534.html