Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Железноводске идет по плану

В Железноводске строители приступили к возведению двух тренировочных футбольных баз для участников чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018.

Реконструкция стадиона «Спартак» и строительство нового спорткомплекса в микрорайоне Капельница ведется одновременно. Также ведется строительство административных зданий с раздевалками, душевыми, массажными комнатами, медкабинетами, комнатами отдыха и конференц-залами. Оба объекта общей стоимостью 276 миллионов рублей будут сданы в эксплуатацию через год. Руководство Железноводска контролирует ход строительства, претензий к работе на данный момент нет.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161205/stroitelstvo_futbolnykh_baz_k_chm2018_v_zheleznovodske_idet_po_p_98520.html