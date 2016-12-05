Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Железноводске идет по плану
В Железноводске строители приступили к возведению двух тренировочных футбольных баз для участников чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018.
Реконструкция стадиона «Спартак» и строительство нового спорткомплекса в микрорайоне Капельница ведется одновременно. Также ведется строительство административных зданий с раздевалками, душевыми, массажными комнатами, медкабинетами, комнатами отдыха и конференц-залами. Оба объекта общей стоимостью 276 миллионов рублей будут сданы в эксплуатацию через год. Руководство Железноводска контролирует ход строительства, претензий к работе на данный момент нет.