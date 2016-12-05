Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
5 декабря 2016 г.

Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Железноводске идет по плану

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018

В Железноводске строители приступили к возведению двух тренировочных футбольных баз для участников чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018.

Реконструкция стадиона «Спартак» и строительство нового спорткомплекса в микрорайоне Капельница ведется одновременно. Также ведется строительство административных зданий с раздевалками, душевыми, массажными комнатами, медкабинетами, комнатами отдыха и конференц-залами. Оба объекта общей стоимостью 276 миллионов рублей будут сданы в эксплуатацию через год. Руководство Железноводска контролирует ход строительства, претензий к работе на данный момент нет.

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161205/stroitelstvo_futbolnykh_baz_k_chm2018_v_zheleznovodske_idet_po_p_98520.html
Фотография к статье Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Железноводске идет по плану
Эмблема чемпионата мира по футболу 2018
Эмблема чемпионата мира по футболу 2018
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Футбол
Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Железноводске идет по плану
Строительство тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу начато в Кисловодске
Куда катишься, ставропольский футбол?
Результаты 17-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»
Чиновники, полицейские и трудные подростки сыграли в футбол в Кочубеевском районе
Железноводск
Зарезавший в парке незнакомца житель Железноводска предстанет перед судом
Жительница Железноводска через суд выписала из квартиры бывшего мужа
Южно-Российскому лицею казачества и народов Кавказа – 20 лет
Кто станет главой Железноводска после отставки Веры Мельниковой?
Глава Железноводска Вера Мельникова сложила полномочия

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!