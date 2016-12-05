Страховой агент «Росгосстраха» присвоила более миллиона рублей

Присвоила больше миллиона / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Ставропольчанка М. Баранова присвоила много чужих денег, работая страховым агентом ПАО СК «Росгосстрах». В прошлом году, получив денежные средства от страхователей, она не внесла в кассу 1222503 рубля 87 копеек. Вину женщина признала полностью. Приговором Промышленного районного суда Баранова осуждена на 4 года условно без штрафа с ограничением свободы на 1 год 2 месяца с испытательным сроком 3 года, рассказали в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/strakhovoy_agent_rosgosstrakha_prisvoila_bolee_milliona_rubley_98569.html