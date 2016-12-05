Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
5 декабря 2016 г.
Присвоила больше миллиона / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Страховой агент «Росгосстраха» присвоила более миллиона рублей

Ставропольчанка М. Баранова присвоила много чужих денег, работая страховым агентом ПАО СК «Росгосстрах». В прошлом году, получив денежные средства от страхователей, она не внесла в кассу 1222503 рубля 87 копеек. Вину женщина признала полностью. Приговором Промышленного районного суда Баранова осуждена на 4 года условно без штрафа с ограничением свободы на 1 год 2 месяца с испытательным сроком 3 года, рассказали в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/strakhovoy_agent_rosgosstrakha_prisvoila_bolee_milliona_rubley_98569.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Право и закон
Страховой агент «Росгосстраха» присвоила более миллиона рублей
Ставропольские заключенные будут разливать лимонад
Губернатор Ставрополья призвал сделать все возможное для безопасности людей
Контрафактными товарами торговала предпринимательница на рынке в Предгорном районе
Жителя Пятигорска судят за распространение порнографии в Интернете
Ставрополь
Рекламу наркотиков в Ставрополе будут закрашивать красным прямоугольником
Чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству прошел в Ставрополе
Инвалид без рук и ног занял 2-е место по отжиманию в спартакиаде
Двух насильников ищут в Ставрополе
Центральные улицы Ставрополя остались без электричества

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!