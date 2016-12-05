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5 декабря 2016 г.

Ставропольские заключенные будут разливать лимонад

Ставропольские заключенные будут разливать лимонад

В женской исправительной колонии № 7 Зеленокумска состоялось открытие нового производственного участка по приготовлению и розливу воды и лимонадов под общим названием «Зеленокумский РоднИК-7», рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. В ассортименте – ароматизированные среднегазированные безалкогольные напитки «Буратино», «Грушевый», «Крем-сода», «Тархун», а также натуральная питьевая и газированная вода в бутылках различных объемов.

– Всего планируется выпускать порядка 1,8 миллионов бутылок в год, – отмечает заместитель начальника УИС Ставрополья подполковник Армен Егиян.

Для запуска нового участка приобретено новое оборудование. Вся продукция будет изготавливаться из высококачественного сырья, которое соответствует требованиям ГОСТ.

Открытие новой линии производственной зоны позволило трудоустроить 10 женщин, отбывающих наказание в учреждении.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/stavropolskie_zaklyuchennye_budut_razlivat_limonad_98560.html
Фотография к статье Ставропольские заключенные будут разливать лимонад
Ставропольские заключенные будут разливать лимонад
Ставропольские заключенные будут разливать лимонад
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
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