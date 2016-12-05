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5 декабря 2016 г.

Спартакиаду «Спорт для жизни» провели в День инвалидов в Невинномысске

В Международный день инвалидов в Невинномысске в спортивно-культурном комплексе «Олимп» проведена благотворительная спартакиада под девизом «Спорт для жизни». Организовало праздник Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Глава Невинномысска Михаил Миненков предложил как можно чаще проводить подобные мероприятия, в том числе на базе «Олимпа».

Сорок шесть участников спартакиады в возрасте от шестнадцати лет представляли девять районов края, а также Ставрополь и Невинномысск. Настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, забрасывание мяча в баскетбольное кольцо, жим гири – в программу спартакиады вошли соревнования по этим и другим видам спорта. Честное слово, язык не поворачивался назвать охваченных спортивным азартом людей инвалидами. Пора уже, наверно, вводить в оборот такое понятие – «люди с неограниченными возможностями». А как еще назвать, к примеру, мужественного человека, который, отложив костыли в сторону и сев на пол, несколько десятков раз поднимает пудовую гирю? За всем этим огромный труд и тренировки, преодоление себя.

А вот мнение и. о. управляющего краевым отделением Фонда социального страхования РФ Александра Писаренко:

«День добрых дел» – это очередная, традиционная акция, которую мы посвящаем различным знаменательным датам в жизни людей с особенностями здоровья, их социальной адаптации и интеграции в общество. Такими событиями мы поддерживаем их увлечения и поощряем стремление жить полноценной жизнью. Причем используем разные формы работы. Проводили концерты, для детей с ограниченными возможностями была организована выставка картин и изделий прикладного искусства.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161205/spartakiadu_sport_dlya_zhizni_proveli_v_den_invalidov_v_nevinnom_98547.html
Фотография к статье Спартакиаду «Спорт для жизни» провели в День инвалидов в Невинномысске
Благотворительная спартакиада под девизом «Спорт для жизни» в Невиномысске
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