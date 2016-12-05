В Пятигорске прошел IV Международный политологический форум «Российский Кавказ», организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) при поддержке Минкавказа России.

Открывая форум, заместитель руководителя ФАДН Андрей Меженько подчеркнул, что Федеральному агентству очень важно услышать мнение региональных чиновников, экспертов, представителей духовенства, казачества и национально-культурных организаций по вопросам, которые «всех нас очень волнуют». Один из них, – об эффективности реализации государственной национальной политики на Северном Кавказе, – участники форума детально обсудили в течение первой панельной дискуссии.

– Этот вопрос с каждым днем становится все более злободневным, – заявил, открывая дискуссию, председатель комитета парламента Кабардино-Балкарской Республики Борис Паштов. – Безусловно, в нашей истории были трагичные страницы, вызывающие и сегодня много вопросов. Но, несмотря ни на что, народы Северного Кавказа твердо ответили на главный исторический вопрос: они вместе с Россией, в составе России.

Министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей рассказала, что министерство подписало соглашения со всеми муниципалитетами о совместной работе с населением по формированию общедагестанской и общероссийской идентичности и развитию гражданского общества. Так, за прошлый и нынешний год все муниципалитеты участвовали в проектах «Куначество», «Как живешь сосед?», «Дагестанцы в судьбе России», «От родового сознания – к общедагестанскому единству».

– Переход к живому общению, к акциям на личностном уровне приносит максимальный эффект, – заверила Татьяна Гамалей.

Ее коллега из Чеченской Республики Джамбулат Умаров призвал чиновников при реализации государственной национальной политики тесно взаимодействовать со СМИ и социальными сетями в Интернете. Министр также рассказал, что глава Республики Рамзан Кадыров нацеливает всех на борьбу со стереотипами, которые разжигают межнациональную рознь. Мол, вместо того, чтобы в сотый раз обсуждать поступки Ермолова, Шамиля, Сталина, лучше вспомнить тех русских солдат, которых перед строем били штуцерами за то, что они отказались стрелять по мирным чеченским аулам. Также всякий раз надо отмечать, что Сталинско-Бериевская клика совершала преступления не только в отношении чеченского народа, а и гноила в лагерях миллионы русских, людей других национальностей.

Председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко подчеркнул роль национально-культурных объединений, – от краевого до муниципального уровня, – в реализации государственной национальной политики. Власти Ставрополья стремятся к тому, чтобы в каждом селе, ауле, станице, хуторе был авторитетный представитель национально-культурного объединения, который бы вкупе с местным священнослужителем занимался воспитанием молодежи.

– Ставропольцы никогда не поддадутся на попытки расколоть общество по этническому признаку, – заявил Александр Писаренко.

Эксперт форума, профессор Пятигорского госуниверситета Майя Аствацатурова, отметив положительный эффект традиционных институтов народной дипломатии на Северном Кавказе, – советов родов и фамилий, – предложила дополнить их интернациональными советами. Такими, например, как общество «Наша Осетия» или конгресс народов Ставрополья «За мир на Северном Кавказе». Заострила эксперт внимание и на такой проблеме: в условиях возросшего интереса молодежи Северного Кавказа к религии нам все более настойчиво «подбрасывают извне» идею, что, мол, правоверный верующий не может полноценно исполнять обязанности гражданина России. В противовес измышлениям некоторых националистов Майя Аствацатурова призвала участников форума объяснять молодежи, что идея российской гражданской нации, которую выдвинул Президент Путин, нисколько не противоречит идее этнокультурной самобытности народов нашей страны.

В ходе панельных дискуссий участники форума также обсудили роль институтов гражданского общества на Северном Кавказе, меры предупреждения и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, вопросы приграничного сотрудничества, социально – экономического развития. А также формирование положительного имиджа Северного Кавказа в средствах массовой информации. Наряду с россиянами свое мнение по данным вопросам изложили представители ряда стран Ближнего зарубежья.

В заключительный день работы форума перед его участниками выступил Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он, в частности, отметил, что сохранение баланса межнациональных отношений должно опираться на прочный социально-экономический фундамент.

– Кавказ – это территория развития!

Если в целом по стране за девять месяцев нынешнего года рост промышленного производства составил чуть больше 100 процентов, то на Северном Кавказе – 107 процентов. Подобная картина и в сельском хозяйстве – в целом по стране рост 103 процента, а на Северном Кавказе – 105,4.

Кроме того, отметил Министр, многие проекты Северного Кавказа важны для России в целом. В первую очередь, речь идет о Каспийском транспортно-логистическом комплексе:

– На Каспии интегрируются интересы приграничных государств: Азербайджана, Казахстана, Ирана, а также Индии, Китая и многих других стран. Этот проект имеет значение не только для экономики, но и в целом для позиционирования России.

http://www.stapravda.ru/20161205/rossiyskiy_kavkaz__eto_territoriya_razvitiya_98521.html