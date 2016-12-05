Рекламу наркотиков в Ставрополе будут закрашивать красным прямоугольником

Красный прямоугольник / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

5 декабря вечером в столице края был дан старт, как утверждают организаторы, постоянному процессу, цель которого – сделать Ставрополь и край территорией, свободной от наркотиков. Задачей-минимум является привлечение внимания широких слоев общественности к рекламе запрещенных во многих странах мира курительных смесей. Чтобы распространители этой дряни боялись размещать свою рекламу, на которую клюет в основном молодежь, было решено применить к ней однообразную для всего Ставрополья, если так можно выразиться, антирекламу: закрашивать эти объявления ярким красным прямоугольником, символизирующим, что этот подъезд или дом против наркотиков. Задача-максимум – изжитие самого явления путем создания для обнаглевших распространителей заразы невыносимых условий. Инициатива процесса исходит от людей, неравнодушных к судьбе нашего города и края и будущему своих детей. 5 декабря первые красные прямоугольники появились в микрорайоне, который в народе зовется Ботаникой.

http://www.stapravda.ru/20161205/reklamu_narkotikov_v_stavropole_budut_zakrashivat_krasnym_pryamo_98571.html