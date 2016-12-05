Подшефному ставропольским следователям детскому дому исполнилось 10 лет

Сотрудники краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, поздравили воспитанников и педагогов подшефного детского дома в селе Дивном Апанасенковского района с 10-летием образования. Под покровительством следственного управления находится более 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от полутора до восемнадцати лет.

Шефствуют на детским домом сотрудники следственного управления о на протяжении четырех лет. Это не только подарки и внимание в праздники, но и помощь в улучшении бытовых условий ребят. К юбилею воспитанники детского дома получили подарок, приобретенный за счет личных средств сотрудников следственного управления – многофункциональное устройство, которое станет хорошим помощником в учебе.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/podshefnomu_stavropolskim_sledovatelyam_detskomu_domu_ispolnilos_98529.html