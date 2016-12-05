Пассажирский микроавтобус и легковушка столкнулись на Ставрополье, шестеро пострадали

3 декабря в Грачевском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю. На 553- м километре автодрроги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» около 7 часов 15 минут водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» выезжая со второстепенной дороги,не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Опель Зафира», двигавшимся по главной Дороге. С травмами в больницу Грачевского района доставлены шесть пострадавших – водитель и пассажир микроавтобуса, а также водитель и три пассажира легкового автомобиля. Микроавтобус не был маршрутным. Перевозил в момент ДТП пять пассажиров из Нефтекумска в Ставрополь.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/passazhirskiy_mikroavtobus_i_legkovushka_stolknulis_na_stavropol_98519.html