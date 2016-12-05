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5 декабря 2016 г.

Новое здание отдела полиции в Ессентуках открыл замминистра МВД РФ Александр Махонов

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Махонов совершил рабочую поездку на Ставрополье, сообщила пресс-служба ведомства. Совместно с руководством ГУ МВД России по краю он провел совещания с руководителями территориальных органов внутренних дел. Особое внимание Александр Махонов уделил качеству оказания государственных услуг населению.

Он также посетил здания отделов по вопросам миграции и контролю за оборотом наркотиков, где ознакомился с материально-технической оснащенностью и условиями несения службы сотрудниками.

Александр Махонов принял участие и в открытии нового административного здания отдела МВД России по Ессентукам. Его строительство началось в 2014 году. В семиэтажном здании общей площадью 6 тысяч квадратных метров размещено 120 служебных кабинетов, рассчитанных на 140 рабочих мест. Здесь же расположены дежурная часть, зал оперативных совещаний, музей истории ессентукской полиции. Для служебной подготовки предусмотрен спортивный зал, оснащенный необходимым инвентарем.

Также на прилегающей территории расположено четырехэтажное здание изолятора временного содержания.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/novoe_zdanie_otdela_politsii_v_essentukakh_otkryl_zamministra_mv_98524.html
Фотография к статье Новое здание отдела полиции в Ессентуках открыл замминистра МВД РФ Александр Махонов
Новое здание отдела полиции в Ессентуках открыл заместитель министра внутренних дел РФ Александр Махонов
Новое здание отдела полиции в Ессентуках открыл заместитель министра внутренних дел РФ Александр Махонов
Фото пресс-службы ГУ МВД России по СК
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