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5 декабря 2016 г.

Несовершеннолетний водитель стал виновником автоаварии в Кочубеевском районе

3 декабря в 19 часов водитель автомобиля «ВАЗ-21140», двигаясь по региональной дороге «Невинномысск – Эрсакон», выбрал небезопасную скорость для движения, в результате не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части. И уже там налетел на стоящий «ВАЗ-21101», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. От толчка по инерции «ВАЗ-21101» начал двигаться и заехал под припаркованный грузовой прицеп.

На место происшествия молодой человек вместо сотрудников полиции вызвал своих родственников, которые спрятали автомашину, которая принадлежит старшему брату водителя, и решили скрыть следы ДТП. Автомобиль был найден по месту жительства несовершеннолетнего водителя, а сам виновник ДТП – 16-летний подросток был госпитализирован в травматологическое отделение с переломом обеих голеней. Малолетнему водителю грозит штраф за управление автомобилем без прав, его родственникам – наказание за передачу управления автомобилем несовершеннолетнему Кроме того, ответственность придется нести и за оставление места автоаварии.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/nesovershennoletniy_voditel_stal_vinovnikom_avtoavarii_v_kochube_98549.html
Фотография к статье Несовершеннолетний водитель стал виновником автоаварии в Кочубеевском районе
Несовершеннолетний водитель стал виновником автоаварии в Кочубеевском районе
Несовершеннолетний водитель стал виновником автоаварии в Кочубеевском районе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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