Инвалид без рук и ног занял 2-е место по отжиманию в спартакиаде

На Ставрополье традиционно 3 декабря в Международный день инвалидов стартует и декада инвалидов.

В Ставропольском краевом геронтологическом центре в рамках декады проходит череда культурно-массовых мероприятий, в которых люди с ограниченными возможностями принимают активное участие.

Читатели «Ставропольской правды» уже хорошо знакомы с живущим здесь молодым инвалидом Александром Соломенником, которому недавно подарили биомеханическую руку. И вот 3 декабря по приглашению Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Саша с командой друзей побывал в Невинномысске в спорткомплексе «Олимп» и принял участие в благотворительной спартакиаде «Спорт для жизни». Сразу отметим, ребята заняли призовые места: Василий Головырских – первое место по подтягиванию на перекладине, а Александр Соломенник – второе место по отжиманию от пола.

А 5 декабря в геронтологическом центре в самых «тяжелых» отделениях «Милосердие» № 1 и 2 и «Геронтопсихиатрическом» прошел мини-концерт вокальной группы старшего поколения центра «Рябинушка». На следующий день запланирована лирическая программа «Листья осенние», в которой примут участие поэтесса В. Елагина, прозвучат музыкальные композиции в исполнении московского гостя И. Еремеева и Р. Сухаревой, проведет программу член городского совета ветеранов, заслуженный педагог, отличник народного просвещения Н. Шинкаренко.

А еще в программе декады инвалидов оздоровительная поездка на термальные источники хутора Беловского, после которой клиенты центра лучше себя чувствуют, экспресс-диагностика на наличие онкопатологии в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. А 9 декабря на базе геронтологического центра пройдет краевая конференция «Особенности органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства», в которой примут участие медицинские работники учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения края , ученые Ставропольского медицинского университета.

http://www.stapravda.ru/20161205/invalid_bez_ruk_i_nog_zanyal_2e_mesto_po_otzhimaniyu_v_spartakia_98542.html