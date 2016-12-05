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5 декабря 2016 г.

Губернатор Ставрополья призвал сделать все возможное для безопасности людей

Губернатор края В. Владимиров провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии

Губернатор края В. Владимиров провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии, где обсуждались вопросы повышения безопасности Ставрополья, сообщила пресс-служба губернатора. Члены комиссии рассмотрели состояние защищенности объектов топливно-энергетического и химического комплексов края, меры по повышению уровня безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также обсудили реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.

Глава края нацелил на тщательный анализ ситуации и принятие выверенных решений по всем вопросам. Каждый потенциально опасный объект на Ставрополье должен соответствовать всем требованиям безопасности. Наш долг сделать все возможное для безопасности людей, подчеркнул губернатор.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161205/gubernator_stavropolya_prizval_sdelat_vse_vozmozhnoe_dlya_bezopa_98556.html
Фотография к статье Губернатор Ставрополья призвал сделать все возможное для безопасности людей
Губернатор края В. Владимиров провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии
Губернатор края В. Владимиров провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии
Фото пресс-службы губернатора СК
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