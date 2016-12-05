Губернатор Ставрополья призвал сделать все возможное для безопасности людей

Губернатор края В. Владимиров провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии, где обсуждались вопросы повышения безопасности Ставрополья, сообщила пресс-служба губернатора. Члены комиссии рассмотрели состояние защищенности объектов топливно-энергетического и химического комплексов края, меры по повышению уровня безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также обсудили реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.

Глава края нацелил на тщательный анализ ситуации и принятие выверенных решений по всем вопросам. Каждый потенциально опасный объект на Ставрополье должен соответствовать всем требованиям безопасности. Наш долг сделать все возможное для безопасности людей, подчеркнул губернатор.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161205/gubernator_stavropolya_prizval_sdelat_vse_vozmozhnoe_dlya_bezopa_98556.html