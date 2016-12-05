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Чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству прошел в Ставрополе

В Ставрополе завершился XVIII открытый чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, боди-арту «Созвездие Кавказа».

Свои работы представили команды Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Крыма и Москвы. Всего в профессиональном турнире приняли участие более 150 мастеров. Работы участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли действующие чемпионы парикмахерского искусства и ногтевого сервиса России, Европы и мира. Они также продемонстрировали новые направления моды на следующий год. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, Гран-при чемпионата присуждено сборной Ставрополья, в которую вошли представители краевого центра, Светлограда и Невинномысска. Традиционно в рамках турнира состоялась специализированная выставка индустрии красоты «Стиль. Мода. Красота», на которой были представлены аксессуары, парфюмерия и косметика, другая продукция. Также были проведены мастер-классы в режиме non-stop, презентации и обучающие семинары. Одним из ярких моментов праздника стало красочное дефиле – шоу-программа причесок, одежды, макияжа, дизайна ногтей, свадебных нарядов.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20161205/chempionat_yuga_rossii_po_parikmakherskomu_iskusstvu_proshel_v_s_98538.html
Фотография к статье Чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству прошел в Ставрополе
Чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству в Ставрополе
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