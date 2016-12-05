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5 декабря 2016 г.

Авантюрно-развлекательный телеканал TRiCK появился в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» первым среди российских ТВ-операторов начал транслировать новый развлекательный канал TRiCK – на кнопке 409 в «Интерактивном ТВ». TRiCK – это первый телеканал о магии, иллюзиях, авантюрах всех времен и народов. Создатели нового телеканала уже 4 года успешно развивают проект Travel+Adventure.

Телеканал TRiCK – настоящее открытие для любознательных зрителей. В эфире всё самое интересное о мастерстве фокусников, лучшие представления современных магов, реалити-шоу с самыми отчаянными розыгрышами, истории о самых нашумевших аферах, научно-популярные программы о психологии и манипуляции восприятием, фильмы и сериалы, сюжеты которых полны загадок и мистификаций. В программе канала будет представлен контент самых известных в мире студий: 20th Century Fox, MetroGoldwyn Mayer, Universal, Warner Bros., BBC, Discovery, DCD Rights, NatGeo+FOX, ZED.

«Рад отметить, что «Ростелеком» первым из операторов представил зрителям телеканал, новаторский по своему построению. Это телеканал одной тематики, но при этом он не является моножанровым. Секреты мира иллюзий TRiCK ярко, зрелищно и полно раскрывает с помощью всех популярных тележанров. Самое время познакомиться с новым телеканалом, а заодно позаимствовать несколько интересных фокусов для новогоднего вечера», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

Подробнее о телеканале TRiCK и его программе можно узнать на сайте www.tricktv.ru.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161205/avantyurnorazvlekatelnyy_telekanal_trick_poyavilsya_v_interaktiv_98553.html
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