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5 декабря 2016 г.

Александр Бойков назначен зампредом правительства Ставропольского края

Александр Бойков назначен зампредом правительства Ставрольского края

На еженедельном плановом совещании руководителей органов краевой исполнительной власти губернатор В. Владимиров представил нового заместителя председателя правительства Ставропольского края, в обязанности которого войдет работа с федеральными депутатами и сенаторами от Ставрополья. На эту должность назначен Александр Бойков, который большую часть трудовой биографии посвятил службе в органах внутренних дел РФ. Последние восемь лет А. Бойков занимал должность начальника краевого управления Федеральной миграционной службы. Напомним, по итогам выборов в российский парламент шесть представителей Ставрополья вошли в состав Госдумы РФ, четверо из них заняли руководящие посты в думских комитетах. В связи с этим губернатор поставил перед правительством края задачу по выстраиванию тесного взаимодействия между региональной властью и парламентариями с целью защиты интересов Ставрополья при рассмотрении ключевых вопросов на федеральном уровне.

В рамках совещания губернатор выразил благодарность депутату Государственной Думы РФ Ольге Тимофеевой, благодаря работе которой 380 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на оборудование новой поликлиники в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя, которую планируется открыть в этом году. Глава региона поручил руководителям заинтересованных ведомств обеспечить рациональное и своевременное освоение этих средств.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161205/aleksandr_boykov_naznachen_zampredom_pravitelstva_stavropolskogo_98563.html
Фотография к статье Александр Бойков назначен зампредом правительства Ставропольского края
Александр Бойков назначен зампредом правительства Ставрольского края
Александр Бойков назначен зампредом правительства Ставрольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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