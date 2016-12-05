Александр Бойков назначен зампредом правительства Ставропольского края

На еженедельном плановом совещании руководителей органов краевой исполнительной власти губернатор В. Владимиров представил нового заместителя председателя правительства Ставропольского края, в обязанности которого войдет работа с федеральными депутатами и сенаторами от Ставрополья. На эту должность назначен Александр Бойков, который большую часть трудовой биографии посвятил службе в органах внутренних дел РФ. Последние восемь лет А. Бойков занимал должность начальника краевого управления Федеральной миграционной службы. Напомним, по итогам выборов в российский парламент шесть представителей Ставрополья вошли в состав Госдумы РФ, четверо из них заняли руководящие посты в думских комитетах. В связи с этим губернатор поставил перед правительством края задачу по выстраиванию тесного взаимодействия между региональной властью и парламентариями с целью защиты интересов Ставрополья при рассмотрении ключевых вопросов на федеральном уровне.

В рамках совещания губернатор выразил благодарность депутату Государственной Думы РФ Ольге Тимофеевой, благодаря работе которой 380 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на оборудование новой поликлиники в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя, которую планируется открыть в этом году. Глава региона поручил руководителям заинтересованных ведомств обеспечить рациональное и своевременное освоение этих средств.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161205/aleksandr_boykov_naznachen_zampredom_pravitelstva_stavropolskogo_98563.html