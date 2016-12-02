Заслуженный работник культуры Анна Швырёва отмечает юбилей

2 декабря в зале природы Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве чествуют известного палеонтолога Юга России, заслуженного работника культуры, кандидата биологических наук, Героя труда Ставрополья Анну Константиновну Швырёву. Вот уже 55 лет она преданно служит любимому делу в компании со своими знаменитыми древними южными слонами. Благодаря двум главным в ее жизни археологическим находкам Ставрополье обрело «звание» родины слонов. Так что вместе с А. Швырёвой ее трудовой юбилей по праву отмечают слоны Нюша и Архип. Гостям будет представлена монография А. Швырёвой «Эласмотерии плейстоцена Евразии» и выставка ее наиболее значимых научных работ, а также слайд-шоу, посвященное виновнице торжества. Редакция «Ставрополки» на правах верного друга присоединяется к поздравлениям.

http://www.stapravda.ru/20161202/zasluzhennyy_rabotnik_kultury_anna_shvyreva_otmechaet_yubiley_98499.html