В селе Летняя Ставка провели литературный праздник «Ожившие книги»

В селе Летняя Ставка прошел литературный праздник «Ожившие книги», посвященный Году российского кино. Подготовили его работники межпоселенческой центральной библиотеки. В районный центр съехались популярные киногерои. Например, Кучерлинская сельская библиотека подготовила литературно-музыкальную композицию по повести Пушкина «Дубровский», Казгулак представил первый бал Наташи Ростовой. Активисты Малоягурской библиотеки подготовили сцену из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». На протяжении всего праздника звучала музыка, исполнялись песни из кинофильмов, демонстрировались видеоролики. В конце мероприятия, организованного при финансовой поддержке администрации Туркменского муниципального района, прошло награждение участников.

http://www.stapravda.ru/20161202/v_sele_letnyaya_stavka_proveli_literaturnyy_prazdnik_ozhivshie_k_98500.html