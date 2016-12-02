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2 декабря 2016 г.

В селе Калиновском прошел фестиваль вокального искусства

В селе Калиновском прошел фестиваль вокального искусства

Районный фестиваль вокального искусства «Лейся, песня!» прошел в селе Калиновском Александровского района.

В конкурсе приняли участие коллективы из семи домов культуры, рассказали в администрации района. Каждый коллектив представил по три разножанровых произведения, одно из которых, исполнялось a капеллa. На празднике прозвучали старинные казачьи, русские народные и современные песни. Диплом I степени и ценный подарок получил народный фольклорный ансамбль «Калинушка» из села Калиновского.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161202/v_sele_kalinovskom_proshel_festival_vokalnogo_iskusstva_98463.html
Фотография к статье В селе Калиновском прошел фестиваль вокального искусства
В селе Калиновском прошел фестиваль вокального искусства
В селе Калиновском прошел фестиваль вокального искусства
Фото из архива администрации Александровского района
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