В селе Калиновском прошел фестиваль вокального искусства

Районный фестиваль вокального искусства «Лейся, песня!» прошел в селе Калиновском Александровского района.

В конкурсе приняли участие коллективы из семи домов культуры, рассказали в администрации района. Каждый коллектив представил по три разножанровых произведения, одно из которых, исполнялось a капеллa. На празднике прозвучали старинные казачьи, русские народные и современные песни. Диплом I степени и ценный подарок получил народный фольклорный ансамбль «Калинушка» из села Калиновского.

http://www.stapravda.ru/20161202/v_sele_kalinovskom_proshel_festival_vokalnogo_iskusstva_98463.html