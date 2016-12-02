В Минераловодском районе школьники высадили деревья возле детского дома

В селе Розовка Минераловодского муниципального округа воспитанники детского дома «Золотой ключик» и школьники высадили 175 саженцев фруктовых деревьев на бывшем пустыре около детдома. Как сказал руководитель Розовского территориального отдела муниципального округа Василий Клейчук, фруктовый сад заложили с дальним прицелом – возродить школьные ученические бригады. Разбить сад ребятам помогли взрослые: работники ООО «КМВ-Агро» вспахали, прокультивировали участок и соорудили надежную изгородь. А коллектив плодообъединения «Сады Ставрополья» выделил элитные саженцы и взял шефство над этим садом.

http://www.stapravda.ru/20161202/v_mineralovodskom_rayone_shkolniki_vysadili_derevya_vozle_detsko_98490.html