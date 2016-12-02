Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
2 декабря 2016 г.
Вместо пустыря школьный сад / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

В Минераловодском районе школьники высадили деревья возле детского дома

В селе Розовка Минераловодского муниципального округа воспитанники детского дома «Золотой ключик» и школьники высадили 175 саженцев фруктовых деревьев на бывшем пустыре около детдома. Как сказал руководитель Розовского территориального отдела муниципального округа Василий Клейчук, фруктовый сад заложили с дальним прицелом – возродить школьные ученические бригады. Разбить сад ребятам помогли взрослые: работники ООО «КМВ-Агро» вспахали, прокультивировали участок и соорудили надежную изгородь. А коллектив плодообъединения «Сады Ставрополья» выделил элитные саженцы и взял шефство над этим садом.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161202/v_mineralovodskom_rayone_shkolniki_vysadili_derevya_vozle_detsko_98490.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Образование
Аграрный бал для студентов-новичков состоялся в СтГАУ
В Минераловодском районе школьники высадили деревья возле детского дома
Форум лидеров ученического самоуправления состоялся в Ставрополе
Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты
Студенты из Невинномысска в числе победителей видеоконкурса «Всемирный день науки»
Минераловодский район
В Минеральных Водах водитель легковушки сбил пешехода на «зебре»
Крупнейший в СКФО пресс-центр создадут в Минеральных Водах
Джентльмена с тростью сожгли в Минеральных Водах
Минераловодчанка Мария Школьная вышла в финал конкурса самых красивых стюардесс России
В Минераловодском районе прошел конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!