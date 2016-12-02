В Ессентуках прошел конкурс проектов малого и среднего бизнеса СКФО

В Ессентуках на базе департамента Министерства по делам Северного Кавказа состоялся окружной этап Национальной премии «Бизнес-успех», организованный общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Агентством стратегических инициатив.

Перед членами жюри выступили с видеопрезентацией создатели успешных бизнес-проектов, прошедших в финал.

Как сообщила директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева, к малому и среднему бизнесу относится 90 процентов всех предприятий на Северном Кавказе. На их долю приходится 70 процентов валового продукта СКФО. Весьма важны и те налоги, которые новые бизнес – проекты приносят в муниципальные и региональные бюджеты.

Согласно условиям конкурса финал Национальной премии проходил в трех номинациях: «Лучший экспортный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг» и «Лучший женский проект». Так, в номинации «Лучший женский проект» Лада Дубинина из Ставрополя презентовала «Женские сезоны» – образовательную площадку для саморазвития, мотивации женщин в различных направлениях. В номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» предприниматель из села Александровского Геннадий Терещенко рассказал о производстве гранулированного биотоплива из отходов сельхозпроизводства – соломы и лузги подсолнечника. Это биотопливо. Их можно весьма эффективно использовать для обогрева жилищ, социальных и производственных объектов. Есть, правда, одно «но». Переработка соломы в гранулы требует значительных затрат электоэнергии, а тарифы на нее каждый год растут…

И, наконец, в номинации «Лучший экспортный проект» о своих достижениях рассказали представители ставропольских компаний «Аква-Вайт» из Ессентуков и «Петровские нивы» из Светлограда.

Рассмотрев все презентации, жюри признало лучшими и вручило символы Национальной премии – статуэтки «Золотой домкрат» компании "Петровские нивы", фирме ARAIDA из Черкесска, изготавливающей модную женскую одежду, и сети центров медицинского массажа, в которых работают слабовидящие специалисты. Победители получили и денежные сертификаты на развитие бизнеса.

В рамках мероприятия были выявлены и награждены лидеры в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Здесь жюри признало победителем город Ставрополь.

http://www.stapravda.ru/20161202/v_essentukakh_proshel_konkurs_proektov_malogo_i_srednego_biznesa_98506.html