У жителя Пятигорска изъят обрез охотничьего ружья

В Пятигорске местный житель на протяжении нескольких лет хранил в гараже охотничье ружье. После того как оружие обнаружили полицейские, владелец объяснил, что оружие он нашел в лесу и изготовил из него обрез. Оружие изъято. В отношении пятигорчанина возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и переделки огнестрельного оружия. Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет заключения.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161202/u_zhitelya_pyatigorska_izyat_obrez_okhotnichego_ruzhya_98479.html