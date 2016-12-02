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2 декабря 2016 г.
Обрез в гараже / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

У жителя Пятигорска изъят обрез охотничьего ружья

В Пятигорске местный житель на протяжении нескольких лет хранил в гараже охотничье ружье. После того как оружие обнаружили полицейские, владелец объяснил, что оружие он нашел в лесу и изготовил из него обрез. Оружие изъято. В отношении пятигорчанина возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и переделки огнестрельного оружия. Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет заключения.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161202/u_zhitelya_pyatigorska_izyat_obrez_okhotnichego_ruzhya_98479.html
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