Обрез в гараже / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.
У жителя Пятигорска изъят обрез охотничьего ружья
В Пятигорске местный житель на протяжении нескольких лет хранил в гараже охотничье ружье. После того как оружие обнаружили полицейские, владелец объяснил, что оружие он нашел в лесу и изготовил из него обрез. Оружие изъято. В отношении пятигорчанина возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и переделки огнестрельного оружия. Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет заключения.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161202/u_zhitelya_pyatigorska_izyat_obrez_okhotnichego_ruzhya_98479.html
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