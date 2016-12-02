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2 декабря 2016 г.

Ставропольский музей-заповедник стал лауреатом фотоконкурса «Музей. Диалог»

Ставропольский государственный музей-заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве стал дважды лауреатом Международного фотоконкурса «Музей. Диалог», проходившего на сайте Союза фотохудожников России. На суд жюри 155 фотографами из 48 регионов представлено 290 фотосерий, призванных популяризовать музеи и музейные программы нового формата, отразить позитивный социальный, культурный и образовательный эффект музейных проектов, поддержанных Благотворительным фондом В. Потанина в рамках ряда его программ. По результатам народного голосования фотопроект отделов археологии и природы «Вода из реки Лимпопо» (автор Т. Кривцова) занял первое место в группе «Музей: диалог с новой аудиторией», опередив 51 музей, и стал первым из 103 конкурсных работ. А фотопроект «Ставрополье – родина слонов» (автор В. Данилевич) опередил 39 конкурсантов, представлявших 26 музеев. Теперь эти работы можно увидеть на виртуальной фотовыставке на сайте Фонда В. Потанина.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161202/stavropolskiy_muzeyzapovednik_stal_laureatom_fotokonkursa_muzey__98507.html
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