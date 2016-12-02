Ставропольский автоинспектор победил во Всероссийских соревнований по автомногоборью

Заместитель командира отдельной роты ДПС по Шпаковскому району Сергей Язынин с победой вернулся с открытого чемпионата ЮФО по автомногоборью, который прошел в Усть-Лабинске Краснодарского края. Майор полиции Сергей Язынин показал наиболее быстрый результат в прохождении круга в 1200 метров на своей «Мазде»: автоинспектор добрался до финиша за 54,22 секунды.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161202/stavropolskiy_avtoinspektor_pobedil_vo_vserossiyskikh_sorevnovan_98503.html