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2 декабря 2016 г.

Ставропольский автоинспектор победил во Всероссийских соревнований по автомногоборью

Сергей Язынин

Заместитель командира отдельной роты ДПС по Шпаковскому району Сергей Язынин с победой вернулся с открытого чемпионата ЮФО по автомногоборью, который прошел в Усть-Лабинске Краснодарского края. Майор полиции Сергей Язынин показал наиболее быстрый результат в прохождении круга в 1200 метров на своей «Мазде»: автоинспектор добрался до финиша за 54,22 секунды.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161202/stavropolskiy_avtoinspektor_pobedil_vo_vserossiyskikh_sorevnovan_98503.html
Фотография к статье Ставропольский автоинспектор победил во Всероссийских соревнований по автомногоборью
Сергей Язынин
Сергей Язынин
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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