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2 декабря 2016 г.

Ставропольские спортсмены привезли награды «Турнира чемпионов» по вольной борьбе

Ставропольские спортсмены привезли награды «Турнира чемпионов» по вольной борьбе

В Карачаевске прошел всероссийский «Турнир чемпионов» по вольной борьбе. В спортивном комплексе «Олимп» собрались лучшие мастера из Краснодарского и Ставропольского краев, республик Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Победителями состязаний стали два ставропольских спортсмена. Владислав Дышеков (весовая категория до 70 килограммов) и Гаджи Раджабов (в весе до 86 кг) поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета. Оба борца являются воспитанниками тренера Мухарби Шемирзова. Еще трое его подопечных выиграли серебряные награды: Марик и Алик Шебзуховы (до 74 и до 86 кг соответственно), а также Исмаил Ниров (до 125 кг). У учеников тренера Лукмана Эминова в активе «серебро», выигранное Арцруном Сафаряном (до 97 кг), и «бронза», завоеванная Рамином Эминовым (до 74 кг). В этом же весе третье место с Рамином разделил воспитанник Мурадина Мазукабзова Беник Саргсян.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161202/stavropolskie_sportsmeny_privezli_nagrady_turnira_chempionov_po__98515.html
Фотография к статье Ставропольские спортсмены привезли награды «Турнира чемпионов» по вольной борьбе
Ставропольские спортсмены привезли награды «Турнира чемпионов» по вольной борьбе
Ставропольские спортсмены привезли награды «Турнира чемпионов» по вольной борьбе
Фото с сайта www.minsport.ru
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