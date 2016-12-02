Ставропольские предприятия стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России»

В зале Ставропольского ЦСМ прошла церемония чествования победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров года». Ежегодно за высокие звания борются тысячи предприятий из регионов страны и оказаться в числе победителей — почетно. Ставропольский край в этом году собрал щедрый «урожай» наград: 53 предприятия предоставили в общей сложности 72 вида товаров и услуг: 24 – получили статус лауреата, 48 стали дипломантами.

В этот день победителей конкурса поздравили представительные гости. Добрые слова в адрес производителей-передовиков прозвучали от генерального директора Ставропольского ЦСМ Валерия Зеренкова, президента Конгресса деловых кругов Ставрополья Василия Травова, заместитель председателя ДСК Александра Кузьмина, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Дмитрия Макаркина, председателя Думы Ставрополя Георгия Колягина. Они поблагодарили бизнесменов за трудолюбие и ответственный подход к делу.

В частности, Василий Травов отметил, что победа ставропольских предприятий в престижном конкурсе особенно важна в экономически непростое время. Георгий Колягин попросил победителей не расслабляться: оставаться конкурентоспособными не только на российском рынке, но и за его пределами. В свою очередь Александр Кузьмин, обратился к виновникам торжества с такими словами:

– Перед вами стоит задача повышенной сложности в борьбе за выживание побеждают сильнейшие, те, кто во главу угла ставят качество своей продукции и услуг, кто не боится учиться и совершенствоваться, кто в состояние развивать производство. Таких предприятий, к счастью, в нашей стране и в Ставропольском крае немало. Это радует, укрепляет веру в то, что мы справимся с любыми экономическими кризисами и санкциями. Я убежден, что участие в конкурсе – это стимул для движения вперед, стимул показать себя с лучше стороны, укрепить конкурентные преимущества. Благодарю участников конкурса за честность и ответственность перед людьми, желаю высоко держать марку!

Высший приз конкурса – «Лидер качества» – в номинации «Услуги для населения» присужден Юридическому агентству «СРВ», а высший приз конкурса – «Вкус качества» – макаронным изделиям группы Б, торговой марки «Корона Ставрополья». Среди предприятий, качество продукции которых было подтверждено в масштабах страны также отмечены: ликеро-водочный завод «Стрижамент», «Петровские Нивы», «Ставропольсахар», «Невинномысский Азот», «Хлеб Хмельницкого», «Хладокомбинат «Кисловодский», «Ипатовский пивзавод», санаторий «Целебный ключ».

http://www.stapravda.ru/20161202/stavropolskie_predpriyatiya_stali_laureatami_konkursa_100_luchsh_98518.html