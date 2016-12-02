Сотрудница УФСИН Ставрополья стала чемпионкой мира по универсальному бою

Сотрудница УФСИН России по краю Любовь Мордвина в дисциплине «классика» стала победительницей чемпионата мира по универсальному бою среди мужчин и женщин, который проходил в Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Германии, Финляндии, Венгрии, Индии и других стран.

В российской команде, собранной из представителей разных регионов нашей страны, выступала инструктор группы боевой и специальной подготовки из Пятигорска старший лейтенант Любовь Мордвина. Она в упорной финальной схватке со своей соотечественницей одержала победу. Любовь Мордвина является заслуженным мастером спорта. У нее в активе свыше 20 титулов, в том числе и на международных соревнованиях. И даже теперь, когда главная цель – завоевать золото чемпионата мира – достигнута, Л. Мордвина готовится к чемпионату России по рукопашному бою, который пройдет в Орле в начале декабря.

http://www.stapravda.ru/20161202/sotrudnitsa_ufsin_stavropolya_stala_chempionkoy_mira_po_universa_98462.html