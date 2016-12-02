Синоптики прогнозирую гололед и дождь со снегом в Ставропольском крае

Синоптики Ставрополья опубликовали прогноз, неутешительный для ставропольских автолюбителей: в ближайшие выходные в регионе ожидаются перепады температурных режимов с плюсовых значений на минусовые. Кроме того, прогнозируется дождь со снегом, переходящий в сильный снегопад. Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает участников дорожного движения, что на дорогах могут возникнуть обледенения, а видимость может быть ограничена из-за осадков и тумана, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161202/sinoptiki_prognoziruyu_gololed_i_dozhd_so_snegom_v_stavropolskom_98514.html