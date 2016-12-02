Почта России открывает зимнюю декаду подписки. Скидки достигнут 45 процентов.

С 1 по 11 декабря пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со скидками.

В этот период дополнительно к скидкам издательств снижена цена на доставку изданий из каталога Почты России – на 10 процентов для федеральных и на 15 процентов для региональных и местных газет и журналов. Одновременно сохраняется скидка, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России.

– В этом полугодии совокупная скидка на наиболее востребованные издания может достигать 45 процентов. Кроме того, декабрьская декада удачно позволяет оформить подписку в качестве оригинального новогоднего подарка своим близким, учитывая, что наши новые сервисы значительно упрощают процесс оформления подписки для интернет-пользователей, – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России И. Галактионова.

Помимо этого в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки.

От редакции «СП». С 1 декабря увеличились розничные цены на нашу газету. Теперь вторничный номер (с приложением «Новый вторник») будет стоить 15 рублей, номер в среду – 10 рублей, пятничный номер (с телепрограммой на неделю) – 20 рублей. Цена подписки на первое полугодие 2017 года составляет 646,44 рубля. Подписаться на «Ставрополку» в течение начавшейся декады можно дешевле – за 563,1 рубля. И с учетом возросших цен в киосках «Роспечати» это гораздо выгоднее, чем покупать газету в розницу.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161202/pochta_rossii_otkryvaet_zimnyuyu_dekadu_podpiski_98487.html