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2 декабря 2016 г.

Пешехода-инвалида бомжа сбили в Ставрополе

Пешехода-инвалида бомжа сбили в Ставрополе

1 декабря в 17 часов водитель автомашины «ВАЗ-21102», двигаясь по проспекту Кулакова, на пересечении автодороги «Северный Обход города Ставрополя» и автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь (от М-4 «Дон»)» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть дороги на инвалидной коляске вне пешеходного перехода, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавший – 40-летний бомж был доставлен в больницу с травмой головы и выписан на амбулаторное лечение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161202/peshekhodainvalida_bomzha_sbili_v_stavropole_98511.html
Фотография к статье Пешехода-инвалида бомжа сбили в Ставрополе
Пешехода-инвалида бомжа сбили в Ставрополе
Пешехода-инвалида бомжа сбили в Ставрополе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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