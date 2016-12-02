Пешехода-инвалида бомжа сбили в Ставрополе

1 декабря в 17 часов водитель автомашины «ВАЗ-21102», двигаясь по проспекту Кулакова, на пересечении автодороги «Северный Обход города Ставрополя» и автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь (от М-4 «Дон»)» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть дороги на инвалидной коляске вне пешеходного перехода, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавший – 40-летний бомж был доставлен в больницу с травмой головы и выписан на амбулаторное лечение.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161202/peshekhodainvalida_bomzha_sbili_v_stavropole_98511.html