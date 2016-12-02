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2 декабря 2016 г.
Награды самбистов «Борца» / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

Первенство района по борьбе самбо прошло в Ипатово

В поселке Красочном состоялось открытое первенство Ипатовского района по борьбе самбо среди юношей 2002-2003 годов рождения, посвященное памяти героя РФ Олега Бондаренко. Спортивный клуб «Борец» из поселка Солнечнодольска на этих соревнованиях представляли четверо самбистов, двое из которых поднялись на пьедестал почета. Первым в своей весовой категории стал Руслан Асланидзе, а третье место завоевал Сергей Максимов.

На следующей день в спортзале Ставропольского строительного техникума проходил открытый кубок мэра города по боевому самбо среди спортсменов старше 18 лет. Около 250 спорт-сменов со всего Северного Кавказа сражались за награды. В их числе спортсмен из Солнечнодольска Рашид Джабраилов, в весе до 82 кг занявший второе место. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161202/pervenstvo_rayona_po_borbe_sambo_proshlo_v_ipatovo_98474.html
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