Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»

Уважаемые жители и гости Ставрополя!

17 декабря в ТРЦ «Галерея» (2-й этаж) откроется традиционная предновогодняя ярмарка рукоделия. Мастера со всех уголков края до 7 января будут радовать посетителей своими эксклюзивными работами и свежими идеями, приуроченными к самому главному празднику в году. Тематика ярмарки охватывает все направления, актуальные в предновогодние и рождественские дни.

А значит, вы сможете приобрести уникальные подарки к Новому году и Рождеству для родных, друзей и коллег, а также выбрать рукодельные вещи для себя и своего дома. Любителей и ценителей ручной работы ждет широкий ассортимент шкатулок, мыла, свечей, головоломок, авторских поделок из глины, бронзы, дерева и других материалов. Безусловно, мастера представят ёлочные украшения, новогодние маски для карнавала, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, игрушки и сувениры с символикой Нового года. Кроме того, посетители ярмарки смогут порадовать себя авторскими украшениями.

Покупателям обеспечены привлекательные цены с праздничными скидками. Также для посетителей будет организована беспроигрышная лотерея.

Приходите, будет интересно!

Вход свободный.

Адрес: г. Ставрополь, ул. маршала Жукова, 8

Ярмарка работает 17.12.2016 – 07.12.2017 с 10.00 до 21.00.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161202/novogodnyaya_yarmarka_rukodeliya_zhdet_zhiteley_i_gostey_stavrop_98467.html