Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
2 декабря 2016 г.

Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»

Уважаемые жители и гости Ставрополя!

17 декабря в ТРЦ «Галерея» (2-й этаж) откроется традиционная предновогодняя ярмарка рукоделия. Мастера со всех уголков края до 7 января будут радовать посетителей своими эксклюзивными работами и свежими идеями, приуроченными к самому главному празднику в году. Тематика ярмарки охватывает все направления, актуальные в предновогодние и рождественские дни.

А значит, вы сможете приобрести уникальные подарки к Новому году и Рождеству для родных, друзей и коллег, а также выбрать рукодельные вещи для себя и своего дома. Любителей и ценителей ручной работы ждет широкий ассортимент шкатулок, мыла, свечей, головоломок, авторских поделок из глины, бронзы, дерева и других материалов. Безусловно, мастера представят ёлочные украшения, новогодние маски для карнавала, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, игрушки и сувениры с символикой Нового года. Кроме того, посетители ярмарки смогут порадовать себя авторскими украшениями.

Покупателям обеспечены привлекательные цены с праздничными скидками. Также для посетителей будет организована беспроигрышная лотерея.

Приходите, будет интересно!

Вход свободный.

Адрес: г. Ставрополь, ул. маршала Жукова, 8

Ярмарка работает 17.12.2016 – 07.12.2017 с 10.00 до 21.00.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161202/novogodnyaya_yarmarka_rukodeliya_zhdet_zhiteley_i_gostey_stavrop_98467.html
Фотография к статье Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»
Новогодняя ярмарка рукоделия в ТРЦ «Галерея» Ставрополя
Новогодняя ярмарка рукоделия в ТРЦ «Галерея» Ставрополя
Закрыть
Новогодние новости (ссылки по теме)
В Ставрополе стартовал конкурс на лучшее украшение фасадов и витрин к Новому году
Ставрополь украсят к Новому году в новых красках
Креативный образ «Мирового Деда Мороза» придумают жители Ставрополя
Новогодние ёлки в Пятигорске измельчат для благоустройства города
Рождественские встречи «Регентская школа и друзья» в Ставрополе – музыка вдохновения и волшебства
Около 700 ребят посетили Архиерейскую рождественскую елку в Ставрополе
В Ставрополе сотрудники полиции организовали для детей праздничное мероприятие
В гости к нефтекумским школьникам пришел полицейский Дед Мороз
На Ставрополье сотрудники полиции дарят детям частичку тепла в период новогодних праздников
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Общество
Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»
Ставропольский автоинспектор победил во Всероссийских соревнований по автомногоборью
Погибший ставропольский солдат Великой Отечественной войны не остался безвестным
Детский дом № 6 села Дивного отметил 10-летие
Почта России открывает зимнюю декаду подписки
Реклама и PR
Новый год – всем, Телеканал Деда Мороза – только зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
«Ростелеком» в Ставрополе поддержал Всероссийский форум массового спорта и творческих уличных культур «Андер-Арт – 2016»
Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете»
ВТБ профинансировал крупнейшего производителя колбасной продукции на территории РСО – Алания
Ставропольпромстройбанк прокредитовал ставропольского дистрибьютора торговой марки «Нестле»
Ставрополь
Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР
Ставропольский музей-заповедник стал лауреатом фотоконкурса «Музей. Диалог»
На Ставропольском Форуме Всемирного Русского Народного Собора выступили следователи
Аграрный бал для студентов-новичков состоялся в СтГАУ
Команда СтГАУ стала абсолютным чемпионом края по чирлидингу

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!