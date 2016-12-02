Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»
Уважаемые жители и гости Ставрополя!
17 декабря в ТРЦ «Галерея» (2-й этаж) откроется традиционная предновогодняя ярмарка рукоделия. Мастера со всех уголков края до 7 января будут радовать посетителей своими эксклюзивными работами и свежими идеями, приуроченными к самому главному празднику в году. Тематика ярмарки охватывает все направления, актуальные в предновогодние и рождественские дни.
А значит, вы сможете приобрести уникальные подарки к Новому году и Рождеству для родных, друзей и коллег, а также выбрать рукодельные вещи для себя и своего дома. Любителей и ценителей ручной работы ждет широкий ассортимент шкатулок, мыла, свечей, головоломок, авторских поделок из глины, бронзы, дерева и других материалов. Безусловно, мастера представят ёлочные украшения, новогодние маски для карнавала, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, игрушки и сувениры с символикой Нового года. Кроме того, посетители ярмарки смогут порадовать себя авторскими украшениями.
Покупателям обеспечены привлекательные цены с праздничными скидками. Также для посетителей будет организована беспроигрышная лотерея.
Приходите, будет интересно!
Вход свободный.
Адрес: г. Ставрополь, ул. маршала Жукова, 8
Ярмарка работает 17.12.2016 – 07.12.2017 с 10.00 до 21.00.